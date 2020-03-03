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MSB duyurdu: 'de 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

'de nin alçak saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz de yaralandı. MSB'den yapılan açıklamada bölgede 82 Rejim hedefinin derhal ateş altına alındığı belirtilerek, "Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 21:45
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 22:35
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İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

'nin kentinde süren Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurulunun kapalı oturumunun sona ermesinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine , "Bir şehidimiz var." dedi.

Akar'ın açıklamarının ardından 'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

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