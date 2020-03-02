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dakika: Son dakika: 'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturmada 1 kişi tutuklandı

dakika haberi... 'da, rejim unsurlarınca 'deki Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin da gerçek dışı ve provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 43 kişi hakkında yapıldı, bir kişi tutuklandı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 16:04
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 16:15
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Saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'nin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıda askerlerin şehit olmasıyla ilgili platformlarında "Atatürk'e hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını içeren paylaşımlar yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla kent genelinde 43 şüpheli hakkında yapıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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