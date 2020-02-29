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'de 33 askerin şehit olmasının ardından da provakatif paylaşım yapanlara gözaltı

Son dakika haberi... 'te, 'nin kentinde rejim güçlerinin bombalı saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından hesaplarından halkı galeyana getirecek şekilde provakatif paylaşım yaptıkları belirlenen 26 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 09:37
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 09:41
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Provakatif paylaşım yapanlara gözaltı

Valiliği yaptığı açıklamada, üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olunduğunu bildirerek, bu kişiler hakkında adli işlemlere başlandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"27.02.2020 günü Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Bu minvalde sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunarak, provokatif eylemler içerisinde olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 26 kişi tespit edilmiş, kişiler hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve organlarını aşağılamak sureti ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adli işlemlere başlanılarak, 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir. Emniyet güçlerimiz bu tür girişimlere karşı teyakkuz halinde olup, çalışmalar aralıksız devam etmektedir."

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