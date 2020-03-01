Şehitler üzerinden Başkan Erdoğan'a hakaret etti! Hesabını kapatarak kaçtı

Türkiye sahada tarihi bir mücadele yürütürken, içimizdeki hainler dış düşmanları aratmıyor. Günlerdir İdlib şehitleri üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan muhalifler, akılalmaz paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden içki paylaşımları yapan Kübra isimli bir kadın, gelen tepkilerin üzerine Esad yanlılarını aratmayan bir ifade kullandı. Şehitlerimize rağmen kafayı çekerek kendince eğlenen ve bu anı utanmadan Instagram hesabından paylaşan kadın, bu skandal hareketine gelen tepkilerin üzerine özür dileyeceğine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Ayyaş kadının Instagram hesabını kapattığı belirlendi.

ALEM YAPTI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yeni Akit'in haberine göre Instagram'da 'wollbadle' kullanıcı adını kullanan Kübra isimli kadın, gelen şehit haberlerinin ardından tepki çeken paylaşımlarda bulundu. Hesapta, içki içip alem yaparken çekilen görüntüler paylaşıldı. Söz konusu paylaşımların ardından vatanperver isimler, Kübra isimli kadının şehit haberlerine rağmen bu tarz paylaşımlar yapmasını eleştirdi.

'HER GÜN ŞEHİT GELİYOR' SAVUNMASI

Gelen tepkilerin üzerine sosyal medya hesabından savunma yapmaya çalışan kadın, "Gecenin bir buçuğunda bu videoyu çekiyorum. Az önce bir arkadaştan mesaj aldım. Arkadaş rahatsız olmuş içki fotoğrafları eğlence ortamları vesaire... Şimdi şunun altını çizeceğim, sadece bugün şehit haberi olmuyor. Bu benim hesabım. Takip etmeyebilirsin." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ

Skandal sözlere imza atan Kübra isimli kadın, provokatif paylaşımında, "Ayrıca o şehitleri hani ben öldürmedim sonuçta. Başınızdaki ...... ötebilirsiniz, Tayyib'e. Bu benlik bir durum değil. Benim sosyal medyam benim özel hayatım tabii ki de paylaşacağım." diyerek düşmanı aratmadı.

HESABINI KAPADI

Başkan Erdoğan'a karşı küstah ifadeler kullanan Kübra isimli kadının bir süre sonra 'wollbadle' kullanıcı isimli Instagram hesabını kapattığı belirlendi.