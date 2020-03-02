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dakika: : 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 02.03.2020 17:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 17:31
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MSB duyurdu! PKK/YPG'ye ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığında olan PKK/YPG'li 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, saldırı ve sızma hazırlığındaki teröristlere operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."


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