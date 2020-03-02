Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığında olan PKK/YPG'li 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, saldırı ve sızma hazırlığındaki teröristlere operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."
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