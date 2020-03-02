Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Mesele vicdani bir boyuta taşınmıştır

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sınırdaki göçmenler hakkında "Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Gül, "Avrupa ülkeleri uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelidir." şeklinde konuştu.

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