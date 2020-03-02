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: duyurdu: 32 terörist etkisiz hale getirildi

haberi... () Barış Pınarı bölgesinde sürdürülen operasyonlar kapsamında 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

  • Güncel
  • 02.03.2020 14:57
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 15:36
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MSB duyurdu: 32 terörist etkisiz hale getirildi

(), Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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