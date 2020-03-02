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'da darbeci Hafter milisleri 'taki 'na 9 roket attı

’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent ’un dışa açılan tek kapısı 'na yine roket saldırısı düzenledi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 00:11
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 00:11
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Darbeci Hafter'den roketli saldırı!

merkezli Ahrar TV kanalının haberine göre, akşam saatlerinde başlayan saldırılarda havalimanına 9 Grad roketi isabet etti.

Roketlerden birinin havalimanı sahasına düşmesi, yolcular ve çalışanlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Hafter milisleri geçen cuma günü de 'na 25 roket fırlatmış, bu saldırıyla birlikte havalimanındaki uçuşlar şubat ayında altıncı kez durdurulmuştu.

Misyonu, geçen hafta, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin sürekli ihlal edilerek Mitiga Havalimanı ve başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerinin yoğun bombardımana maruz bırakılmasını kınayan bir açıklama yapmıştı.

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