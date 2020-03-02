Bugünkü
Takvim

Son dakika: MSB açıkladı: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 'de 1 askerin şehit olduğu 1 askerin de yaralandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 00:07
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 00:10
ABONE OL
İdlib'den acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'de rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere, reim unsurları tarafından tarafından açılan topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit, 1 askerinde yaralandığını bildirildi. Rejim unsurlarına yoğun şekilde karşılık verildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri