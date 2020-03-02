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istifa etti

() istifa ettiğini açıkladı. Libya, 2011'de devrik lider 'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

  • Güncel
  • 02.03.2020 21:19
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 21:19
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BM Libya Özel Temsilcisi Selame'den flaş karar

() istifa ettiğini açıkladı.

Selame, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iki buçuk yıl boyunca Libyalı tarafları bir araya getirmeye, dış müdahaleleri engellemeye ve ülkenin birliğini korumaya çalıştığını belirtti.


SAĞLIĞIM ARTIK KALDIRMIYOR
Selame, ''Ancak sağlığım artık bu stresi daha fazla kaldıramıyor. Bu nedenle Genel Sekreter'den bu görevden ayrılmama müsaade etmesini istedim.'' ifadesini kullandı.

Libya, 2011'de devrik lider 'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

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