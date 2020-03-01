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, İHA ve 'larla rejime ağır darbe indirdi!

, İHA ve 'larla rejime ağır darbe indirdi. 2 bin askerini etkisiz hale getirdi. 94 tank, 37 obüs, 300 , 28 ile uçak pistlerini imha etti.

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SİHA’lar destan yazdı
, İHA ve 'larla rejime ağır darbe indirdi. 2 bin 100 Esad askerini etkisiz hale getirdi. 94 tank, 37 obüs, 300 , 28 ile uçak pistlerini imha etti.


Tümgeneral Burhan Rehmun

GENERAL İMHA
Mehmetçik, kalleş saldırının ardından Esad güçlerine havadan ve karadan ölüm yağdırdı. Rejimi koruyan seçme birliklerin komutanlarını, toplantı halindeyken ortadan kaldırdı.


Albay Mazen Fervati


Yarbay Hammud


Tuğgeneral İsmail Ali

RUSYA: ANLAŞTIK
Rus Dışişleri Bakanlığı: İdlib'de tansiyonu düşürmek konusunda Türkiye ile anlaştık.

KOMŞU DESTEĞİ
itirazını geri aldı. Böylece Türkiye'ye yapılacak hava desteğinin önündeki engel kalktı.

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