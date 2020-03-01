Türkiye, İHA ve SİHA'larla rejime ağır darbe indirdi. 2 bin 100 Esad askerini etkisiz hale getirdi. 94 tank, 37 obüs, 300 zırhlı araç, 28 ÇNRA ile uçak pistlerini imha etti.
Tümgeneral Burhan Rehmun
GENERAL İMHA
Mehmetçik, kalleş saldırının ardından Esad güçlerine havadan ve karadan ölüm yağdırdı. Rejimi koruyan seçme birliklerin komutanlarını, toplantı halindeyken ortadan kaldırdı.
Albay Mazen Fervati
Yarbay Hammud
Tuğgeneral İsmail Ali
RUSYA: ANLAŞTIK
Rus Dışişleri Bakanlığı: İdlib'de tansiyonu düşürmek konusunda Türkiye ile anlaştık.
KOMŞU DESTEĞİ
Yunanistan NATO itirazını geri aldı. Böylece Türkiye'ye yapılacak hava desteğinin önündeki engel kalktı.
Tümgeneral Burhan Rehmun
GENERAL İMHA
Mehmetçik, kalleş saldırının ardından Esad güçlerine havadan ve karadan ölüm yağdırdı. Rejimi koruyan seçme birliklerin komutanlarını, toplantı halindeyken ortadan kaldırdı.
Albay Mazen Fervati
Yarbay Hammud
Tuğgeneral İsmail Ali
RUSYA: ANLAŞTIK
Rus Dışişleri Bakanlığı: İdlib'de tansiyonu düşürmek konusunda Türkiye ile anlaştık.
KOMŞU DESTEĞİ
Yunanistan NATO itirazını geri aldı. Böylece Türkiye'ye yapılacak hava desteğinin önündeki engel kalktı.
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