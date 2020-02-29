Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıda 33 mehmetçiğimiz şehit oldu.

Şehit haberlerinin ardından sosyal medya provokatörleri sahneye çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından halkı galeyana getirecek şekilde provokatif paylaşım yapanlara karşı harekete geçti. Manipülatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik inceleme başlatıldığı duyuruldu.

ESADÇI PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya provokotörlerinden biri olan azılı Esadçı sözde yazar Alptekin Dursunoğlu gözaltına alındı. Dursunoğlu gözaltına alındığını Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Alptekin Dursunoğlu'nun Türkiye'yi 'terör destekçisi' olarak gösterip milyonlarca insanı katlederek göçe zorlayan katil Esad'ı destekleyen bir çok paylaşımı bulunuyor.

TÜRKİYE'Yİ "TERÖR DESTEKÇİSİ" OLARAK GÖSTERDİ

Dursunoğlu'nun skandal paylaşımlarından birinde, "Türkiye destekli terörist gruplar, İdlib'in güneyinde Suriye ordusuna karşı geniş çaplı bir askeri harekat başlattı" şeklindeki yazdığı görüldü.

"Suriye hava savunması, Halep çevresindeki düşman hedeflerine karşılık veriyor" şeklinde paylaşım yapması da dikkat çekti.

İşte Dursunoğlu'nun skandal paylaşımlarından bazıları:

ESAD'I ZİYARET ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye düşmanı Esad hayranı Dursunoğlu'nun kendi halkına zulmeden Esad'ı ziyaret ettiği görüntüler de ortaya çıktı.