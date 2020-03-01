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Son dakika: Rejime ağır darbe! 'teki yerle bir edildi

Son dakika haberine göre Esad rejiminin 'teki tarafından vuruldu. Askeri havaalanı vurulmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

  • Güncel
  • 01.03.2020 17:15
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 17:30
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Rejime ağır darbe! Halep'teki Neyrab askeri havaalanı yerle bir edildi

Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (), rejimin 'teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki , Esed rejiminin 'deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

TSK'nin dün SİHA'lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep'in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab'a nakletmişti.

Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.

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