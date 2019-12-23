Yalova Belediyesi'nde İç Denetim Koordinatörü olan Mustafa Özkaynar, CHP'li Başkan Vefa Salman tarafından bin 422 kilometre uzaklıktaki Ardahan Belediyesi'ne sürgün edildi. Evine posta ile gönderilen 6 aylık geçici görevlendirmeye ilişkin yazıda kendisine ait olmayan 'sahte' imza kullanıldığına dikkat çeken Özkaynar, konuştu. Özkaynar, "Mevcut personel olmasına karşın dışarıdan hizmet alımı yapılmasına karşı çıktığım için bana kafayı taktılar. Sahte imzamla suç da işlediler. Yıldırma ve baskı taktiği uygulayarak istifaya zorladılar" ifadelerini kullandı.

Yalova Belediyesi'nin internet sitesinde halen İç Denetim Koordinatörü olarak gözüken Özkaynar'ın evine 22 Kasım'da gönderilen 'Geçici Görevlendirme Formu'nda, 15 Aralık 2019- 13 Haziran 2020 arasında Ardahan Belediyesi'ne İç Denetçi olarak gönderileceği belirtildi. Formda, Özkaynar'ın bu görevi kabul ettiğine dair 'sahte imza' atılmıştı. Karayoluyla 17 saat uzaktaki Ardahan'a gönderildiğini öğrenince şaşkına dönen Özkaynar, belediye başkanlığına itiraz dilekçesi sundu. İzinde olduğu dönemde posta yoluyla olayın kendisine tebliğ edildiğini kaydeden Özkaynar, "Vefa Salman ve ekibi göreve geldiğinden beri geçici görevlendirmeyle personele mobbing yapıyor, Oradan oraya gönderdiyorlar. Yasa ve hukuk tanımıyorlar. Gerekli personel olduğu halde dışarıdan hizmet alımı yapılmasına karşı çıktığım için başkan Vefa Salman bana kafaya taktı. Hem belediyede bu işi yapan maaş alacak, hem de dışarıdan hizmet veren kişi para alacak. Gerek olmadığını söyleyince de başıma gelmeyen kalmadı.

Skalaya bakınca belediyede başkandan sonra gelen kişi benim. Ama bu uyarıyı yapınca bırakın oda vermeyi sandalye bile vermediler bana. Mesaimi çay ocağında yapıyordum. Kamunun parasının boşa gitmemesini istedim, karşılığında Ardahan'a sürgün yedim" dedi. Özkaynar, Ardahan'a otobüs bileti almak için gittiği Yalova Terminali'nde direkt sefer olmadığını söyleyince şaşkınlık yaşadı. 30 Aralık'a 190 TL'lik otobüs bileti alan Özkaynar, Ardahan'a Erzurum üzerinden aktarmalı gidecek. Özkaynar, kalp hastası olduğunu, sabah akşam ilaç kullandığını anlatarak, "Uçağa binemiyorum. Bu kalp krizi riskimi artıracak. İnşallah adalet yerini bulur ve bu eziyet biter." diye konuştu.

MEVZUAT HİÇE SAYILDI

MUSTAFA Özkaynar, belediyeye sunduğu itiraz dilekçesinde, iç denetçilerin görevleriyle ilgili olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 64'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında, "İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz" denildiğini hatırlattı. Özkaynar ayrıca, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 27'inci maddesinde iç denetçilerin mesleki güvencesinin düzenlendiğini belirterek, iç denetçilerin hiçbir şekilde istekleri dışında başka bir atanamayacaklarının hüküm altına alındığını yazdı. Özkaynar, sahte imzasının kullanılarak 'evrakta sahtecilik' suçunun işlendiğini savundu.

Özkaynar'ın evine gönderilen mektuptan çıkan geçici görevlendirme formunun 'personelin imzası' kısmında kendisinin yerine bir başkasının sahte imza attığı görülüyor. Özkaynar'ın belediyeye yaptığı itiraz dilekçesinde ise kendi imzası yer alıyor.