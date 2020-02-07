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  • 07.02.2020 10:36
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 10:36

'li 'nde muhasebe personelinden büyük vurgun!

Göreve geldiği günden bu yana sürgünleriyle gündemden düşmeyen 'li 'nde büyük bir skandal daha yaşandı. Muhasebe servisinde çalışan bir personel, belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kayboldu. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen CHP'li Başkan olayla ilgili soruşturma başaltıldığını açıkladı.

CHP'li belediyenin muhasebe personelinden büyük vurgun!

Muhasebe Servisi'nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi. Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı.

Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Yalova Belediyesi Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne şahısla ilgili başvuruda bulundu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Yalova Belediye Başkanı ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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