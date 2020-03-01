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Bekleyiş sürüyor! 'nda son dakika gelişmesi

Türkiye'nin birçok bölgesinden yola çıkarak Avrupa'ya gitmek isteyen lerin 'ye gelişi devam ediyor. Yunanistan'a açılan 'na yaşanan yoğunluğun ardından polis ekipleri sınır kapısına 1 kilometre mesafede yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

  • Güncel
  • 01.03.2020 12:10
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 12:15
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Bekleyiş sürüyor! Pazarkule Sınır Kapısı'nda son dakika gelişmesi

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan lerin 'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan 'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Edirne'de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı. Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi. Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.



Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı. Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.

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