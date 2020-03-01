1 Mart Suriye İDLİB son dakika haberleri: İdlib operasyonu başladı mı? Sorusu oldukça fazla araştırılıyor. Son gelen haberler ise operasyonun başladığı yönünde. Rudaw Haber Ajansı, Suriye 'de şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. Haberde Esad'a verilen sürenin dolduğu ve havalanan F-16 'ların Suriye semalarında uçtuğu bildirildi. Türkiye'nin verdiği süre dolmasının ardından İdlib'deki tansiyon gece 00:00'dan itibaren yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), top ve füzelerle birçok rejim hedefini vurdu. TSK, Suriye rejiminin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye'deki bazı hedeflere obüs atışı gerçekleştirdi. Suriye rejimi, Rus askeri polisi ve YPG'nin ortak hareket ettiği Tel Rıfat da hedefler arasındaydı.



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