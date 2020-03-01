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1 Mart Bahar Kalkanı harekatı nedir? İdlib operasyonu başladı mı? Süre doldu o generaller öldürüldü

1 Mart son dakika leri: İdlib Bahar Kalkanı harekatı an itibari ile başladı. Milli Savunma Bakanı canlı yayında açıkladı. Rudaw'ın son dakika olarak geçtiği bilgide 'nin Esad 'a verdiği sürenin dolduğu ve şiddetli ların yaşandığı bildirildi. Söz konusu bilgide Türkiye 'ın Esad'a verdiği sürenin dolduğuna yer verildi. Sürenin dolmasının ardından şiddetli çatışmaların başladığı bildirildi. Neyrab Hava Üssü de TSK tarafından vuruldu. İdlib güneyindeki stratejik Maaretunnuman, Vadi el Deyf, Tel Merdih, Mar Debse'deki hedefler de çok namlulu roket sistemleriyle hedef alındı. Bu operasyonlarda çok sayıda hava aracı ve tankın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

  • Güncel
  • 01.03.2020 13:17
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 13:17
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İdlib operasyonu başladı mı? Süre doldu o generaller öldürüldü

1 Mart Suriye İDLİB son dakika haberleri: İdlib operasyonu başladı mı? Sorusu oldukça fazla araştırılıyor. Son gelen haberler ise operasyonun başladığı yönünde. Rudaw Haber Ajansı, Suriye 'de şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. Haberde Esad'a verilen sürenin dolduğu ve havalanan F-16 'ların Suriye semalarında uçtuğu bildirildi. Türkiye'nin verdiği süre dolmasının ardından İdlib'deki tansiyon gece 00:00'dan itibaren yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), top ve füzelerle birçok rejim hedefini vurdu. TSK, Suriye rejiminin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye'deki bazı hedeflere obüs atışı gerçekleştirdi. Suriye rejimi, Rus askeri polisi ve YPG'nin ortak hareket ettiği Tel Rıfat da hedefler arasındaydı.


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