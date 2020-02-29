Türkiye ve Rusya'yı savaşın eşiğine getiren ABD'dir!

İşte Ergün Diler'in yazısından çarpıcı ifadeler:



Derin Amerika virüsle Çin'den başlayıp rakip olmayı aklına getiren herkese fatura çıkartıyor. Rusya da bu işe dahil. Türkiye de Kremlin'e sıcak baktığı için Rus saldırısını yaşadı...



"ABD SON SÖZÜ SÖYLEDİ!"

ABD, önce rakiplerini belledi. Sonra serpilmelerine izin verdi. Gelip son sözü söyledi... Olan bu!







"TÜRKİYE İLE RUSYA'YI SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREN ABD!"

Karşımızda Rusya var ama arkada görünmeyen ABD... Türkiye ve Rusya'yı savaşın eşiğine getiren şartları hazırlayan onlar... Çin'i diz çöktüren de... Bu nedenle ilk günden itibaren CORONAVİRÜS'ün yolu İDLİB'ten geçer dedim..



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