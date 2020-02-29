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ve 'yı savaşın eşiğine getiren ABD'dir!

33 askerimizin 'de Esad rejimi tarafından kalleşçe şehit edilmesinin ardından 'nin ABD ve ile olan ilişkisi yeniden tartışma konusu oldu. Konuya ilişkin çarpıcı bir yazı yazan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, "Karşımızda Rusya var ama arkada görünmeyen ABD... Türkiye ve Rusya'yı savaşın eşiğine getiren şartları hazırlayan onlar.." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 10:58
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 11:04
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Türkiye ve Rusya'yı savaşın eşiğine getiren ABD'dir!

İşte Ergün Diler'in yazısından çarpıcı ifadeler:

Derin Amerika virüsle 'den başlayıp rakip olmayı aklına getiren herkese fatura çıkartıyor. da bu işe dahil. de Kremlin'e sıcak baktığı için Rus saldırısını yaşadı...

"ABD SON SÖZÜ SÖYLEDİ!"
ABD, önce rakiplerini belledi. Sonra serpilmelerine izin verdi. Gelip son sözü söyledi... Olan bu!



"TÜRKİYE İLE RUSYA'YI SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREN ABD!"
Karşımızda Rusya var ama arkada görünmeyen ABD... Türkiye ve Rusya'yı savaşın eşiğine getiren şartları hazırlayan onlar... Çin'i diz çöktüren de... Bu nedenle ilk günden itibaren CORONAVİRÜS'ün yolu 'ten geçer dedim..

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