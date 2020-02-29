Bugünkü
Takvim

20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söylemişti! 'de yakalandı...

İnsan kaçakçılığı yaptığını iddia eden , Avrupa'nın yarısını kendisinin yolladığını ve bu nedenle 6 yıl hapis yattığını ifade etmişti. Bu sözler üzerine harekete geçen  İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ile kurulan koordine neticesinde Özcan Karlı isimli şahsın Edirne'de yakalanmasının sağlandığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 23:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.02.2020 23:30
ABONE OL
İnsan kaçakçılığı yaptığını söylemişti! Yakalandı

20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen , Avrupa'nın yarısını kendisinin yolladığını, bu nedenle 6 yıl hapis yattığını, şimdi de kara sınırından 'a gitmeye çalışanların yavaş yavaş deniz yoluyla geçmek için buraya geleceğini savunmuştu.

EDİRNE'DE YAKALANDI!
Sosyal medyada oldukça konuşulan sözler üzerine harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ile kurulan koordine neticesinde Özcan Karlı isimli şahsın Edirne/Enez/Çataltepe köyünde yakalanması sağlandığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söylemişti! Özcan Karlı Edirne'de yakalandı...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri