Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentinde tansiyonu düşürmek konusunda anlaştığı belirtildi.
Bakanlık, "İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde kalıcı istikrarın sağlanması adına somut adımlar üzerine çalışıldı. İki taraf da sahada tansiyonu düşürmek konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.
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Rusyayla ne zaman anlaşsak Türk ordusu saldırıya uğruyor. Anlaşalım ama sırtımızıda bunlara güvenerek dönmeyelim. Rejime ait hava araçlarını askerimizin olduğu yerde uçurtmamamız gerekiyor. Havada kuş dahi uçmaması için hava savunma sistemi ve ordaki askerlerede eskiden stinger vardı. Şimdi gelişmişi ne varsa verilmeliki o bölgeye yaklaşan pilot geri dönemeyeceğini bilsin. Birde saldıran uçakların kalktığı havaalanı hala duruyormu.
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