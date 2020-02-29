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Son dakika: Rusya: ile tansiyonu düşürmek için anlaştık

Son dakika haberi... , 'da yapılan görüşmelerde 'de tansiyonun düşürülmesi için ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 11:27
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 12:25
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Rusya: Türkiye ile tansiyonu düşürmek için anlaştık

'ndan yapılan açıklamada, 'da gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede ve Rusya'nın 'nin İdlib kentinde tansiyonu düşürmek konusunda anlaştığı belirtildi.

Bakanlık, "İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde kalıcı istikrarın sağlanması adına somut adımlar üzerine çalışıldı. İki taraf da sahada tansiyonu düşürmek konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

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orhan orhan

Rusyayla ne zaman anlaşsak Türk ordusu saldırıya uğruyor. Anlaşalım ama sırtımızıda bunlara güvenerek dönmeyelim. Rejime ait hava araçlarını askerimizin olduğu yerde uçurtmamamız gerekiyor. Havada kuş dahi uçmaması için hava savunma sistemi ve ordaki askerlerede eskiden stinger vardı. Şimdi gelişmişi ne varsa verilmeliki o bölgeye yaklaşan pilot geri dönemeyeceğini bilsin. Birde saldıran uçakların kalktığı havaalanı hala duruyormu.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 29.02.2020 11:48
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