PKK sempatizanı Reşat Muaz, TikTok'ta çeşitli videolar çekerek şehitlerimize dil uzattı.





"KÖPEKLERİNİZİ GÖMMEYE Mİ GİTTİNİZ, HEPİNİZ GEBERECEKSİNİZ"

PKK'lı Reşat Muaz videoda, "Oğlum bu kadar kuduracağınızı bilmiyordum. Ne oldu lan, köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz? Aferin size, aferin. Hepiniz gebereceksiniz." dedi.







"BU ŞEREFSİZ DERHAL YAKALANSIN"

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Twitter'da vatandaşlar "Bu şerefsiz derhal yakalanıp hesap versin" yorumunda bulundu.