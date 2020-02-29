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Şehitlerimize hakaret eden 'lı alçağa tepki yağdı: Bu şerefsiz derhal yakalansın

'de 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından sosyal medya provokatörleri de boş durmadı. "Ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz?" diye video paylaşan sempatizanı alçağa yine sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar, "Bu şerefsiz derhal yakalansın" yorumlarını yaptı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 11:25
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 13:36
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Bu şerefsiz derhal yakalansın

sempatizanı , TikTok'ta çeşitli videolar çekerek şehitlerimize dil uzattı.

"KÖPEKLERİNİZİ GÖMMEYE Mİ GİTTİNİZ, HEPİNİZ GEBERECEKSİNİZ"
PKK'lı Reşat Muaz videoda, "Oğlum bu kadar kuduracağınızı bilmiyordum. Ne oldu lan, köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz? Aferin size, aferin. Hepiniz gebereceksiniz." dedi.



"BU ŞEREFSİZ DERHAL YAKALANSIN"
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Twitter'da vatandaşlar "Bu şerefsiz derhal yakalanıp hesap versin" yorumunda bulundu.

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Vatandaş Vatandaş

Bu ve bunun gibileri aynen böyle afişe edip sokağa salın salın ki köpek kimmiş öğrensinler muhterem aile çocukları

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cevapla 29.02.2020 12:18
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