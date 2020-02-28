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dakika: Türk ve Rus heyetler bir kez daha görüşecek

dakika haberi... Türk ve Rus heyetleri bugün saat 16:00'da bir kez daha bir araya gelecek. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 14:03
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 14:18
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Türk ve Rus heyetler bir kez daha görüşecek

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler, bugün 16.00'da devam edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin üçüncü gününde tekrar bir araya gelecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.

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