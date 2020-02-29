Bugünkü
Takvim

Emine Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, rejiminin saldırıları sonucu 'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 11:34
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.02.2020 12:06
ABONE OL
Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'den gelen acı haberler yüreğimizi yaktı." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Rabb'im ülkemizi korusun. Milletçe başımız sağ olsun."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri