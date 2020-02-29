Türkiye perşembe akşam saatlerinde İdlib'de yaşanan saldırının ardından 34 şehidin yasını tutarken saldırıya ait detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Amerika'nın Sesi (VOA)'nde yer alan habere göre, saldırı sırasında uçak ve topçu ateşine maruz kalan askerlerimizin olduğu Balyun kasabasına dair görüntüler ortaya çıktı.





Associated Press haber ajansı, eli kanlı Esed rejiminin, Türk askerlerini vurduğu hava saldırısı sonrasında bölgeden görüntüler yayınladı.



