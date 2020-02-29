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İşte 'de askerlerimizin şehit edildiği yer! İlk kez görüntülendi

, 'de eli kanlı Esad rejimi tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin yasını tutarken saldırıya ait yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gelen son dakika bilgisine göre 'in saldırıya uğradığı Balyun kasabası ilk kez görüntülendi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 17:30
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 17:55
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İşte İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer!

perşembe akşam saatlerinde 'de yaşanan saldırının ardından 34 şehidin yasını tutarken saldırıya ait detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Amerika'nın Sesi (VOA)'nde yer alan habere göre, saldırı sırasında uçak ve topçu ateşine maruz kalan askerlerimizin olduğu Balyun kasabasına dair görüntüler ortaya çıktı.

haber ajansı, eli kanlı rejiminin, Türk askerlerini vurduğu hava saldırısı sonrasında bölgeden görüntüler yayınladı.

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