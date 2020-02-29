İdlib şehidi Akif Akçadağ'ın son mesajı yürekleri dağladı!
Suriye'de eli kanlı Esad rejimi güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın (29) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin WhatsApp'taki durumuna "Biz bilinmeyenleriz, ansızın gelir ansızın gideriz" yazdığı ortaya çıktı. Oğlunun tabutundan güçlükle ayrılan anne Serpil Akçadağ, "Yavrum yine şaka yapıp da geldiğini söyle bana. Herhalde şaka yaptı, yavrum şaka yapıyor benimle" dedi.
29.02.2020 07:43
- Son Güncelleme: 29.02.2020 07:49
ehit Akif Akçadağ'ın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşını babası Bekir Akçadağ, annesi Serpil Akçadağ, kardeşler, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.
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