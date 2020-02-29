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Son dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan-Putin görüşmesi 5-6 'ta olabilir

Mevlüt Çavuşoğlu, "Heyetlerin görüşmesi bitti, çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir. İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 'ta olabilir." dedi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 16:44
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 16:49
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Erdoğan-Putin görüşmesi 5-6 Mart'ta olabilir

Mevlüt Çavuşoğlu, "Heyetlerin görüşmesi bitti, çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir. İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 Mart'ta olabilir." dedi.

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