Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Heyetlerin görüşmesi bitti, çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir. İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 Mart'ta olabilir." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Heyetlerin görüşmesi bitti, çözüm Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası olabilir. İki liderin görüşmesi 5 ya da 6 Mart'ta olabilir." dedi.
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