İşte Melih Altınok'un o yazısı:



İdlib'de Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralılarımız da var.

TSK bu saldırıya anında misliyle cevap verildiğini duyurdu. Ancak perşembe gecesi acı haberin duyulmaya başladığı saatlerde sosyal medyada da düşmanla eş güdümlü bir operasyon başlatıldı.



TROLLER DEVREYE GİRDİ!

FETÖ'nün bir süredir uykuya yatıran ve son aylarda yeniden aktifleşen Twitter trolleri anında devreye girdiler.

Sahadaki unsurların bile ne olup bittiğini anlamakta güçlük çektiği o karambolde, sınır ötesindeki birliklerin işini zorlaştıracak manipülatif bilgileri yaymaya başladılar. İçerideki panik havasını körüklediler.















AMERİKANCILIKLARI İBRETLİK!

Her zamanki gibi yanlarında, bir anda "Mehmetçiğin canını düşünen yurtsever" pozları kesmeye başlayan PKK'lılar vardı.

Tabii ki, şehit haberleri gelir gelmez Esad'dan önce Türkiye'yi suçlamaya başlayan bir kısım İslamcı'yı da unutmamak lazım...

Çünkü Suriye'de Obama'ya ilişip sürüklendiğimiz dönemin mimarlarından olan küçük eniştenin ve gazetecilerinin de dahil olduğu bu cephenin "Amerikancılığı" tek kelimeyle ibretlik.



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