Bugünkü
Takvim

"ABD'ye ve 'ya sarılmamıza neden olacak çıkışlardan uzak durmalıyız"

'de son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri yeniden gündeme geldi. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı , "Rusya'da askeri bürokrasiye ne kadar "hakim" olduğunu bilmediğimiz Putin'le kavgaya tutuşup, Türkiye'yi yeniden kucağındaki eski yerine oturtmaya çalışan ABD'ye ve 'ya sarılmamıza neden olacak çıkışlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 13:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.02.2020 13:59
ABONE OL
Suriye krizinde gerçekler ve imkanlar!

İşte Melih Altınok'un o yazısı:

İdlib'de Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralılarımız da var.
bu saldırıya anında misliyle cevap verildiğini duyurdu. Ancak perşembe gecesi acı haberin duyulmaya başladığı saatlerde sosyal medyada da düşmanla eş güdümlü bir operasyon başlatıldı.

TROLLER DEVREYE GİRDİ!
'nün bir süredir uykuya yatıran ve son aylarda yeniden aktifleşen Twitter trolleri anında devreye girdiler.
Sahadaki unsurların bile ne olup bittiğini anlamakta güçlük çektiği o karambolde, sınır ötesindeki birliklerin işini zorlaştıracak manipülatif bilgileri yaymaya başladılar. İçerideki panik havasını körüklediler.







AMERİKANCILIKLARI İBRETLİK!
Her zamanki gibi yanlarında, bir anda "Mehmetçiğin canını düşünen yurtsever" pozları kesmeye başlayan 'lılar vardı.
Tabii ki, şehit haberleri gelir gelmez Esad'dan önce Türkiye'yi suçlamaya başlayan bir kısım İslamcı'yı da unutmamak lazım...
Çünkü 'de Obama'ya ilişip sürüklendiğimiz dönemin mimarlarından olan küçük eniştenin ve gazetecilerinin de dahil olduğu bu cephenin "Amerikancılığı" tek kelimeyle ibretlik.

"YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN"


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel "ABD'ye ve NATO'ya sarılmamıza neden olacak çıkışlardan uzak durmalıyız"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri