Bugünkü
Takvim

Son dakika: Eylem hazırlığındaki 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 13:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.02.2020 13:16
ABONE OL
Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

Milli , 'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri