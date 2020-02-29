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    • Magazin
    • 29.02.2020 Gazete
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    Yabancı kalmadılar! , Ivana Sert ve 'dan Mehmetçik'e destek mesajı

    'nin bölgesinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından tek yürek oldu. Ünlülerden peş peşe destek mesajları geldi. Ivana Sert, ve da yaptıkları paylaşımla Mehmetçik'e destek oldu.

    Yabancı kalmadılar

    'nin bölgesinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından tek yürek oldu. Ünlülerden peş peşe destek mesajları geldi. Ivana Sert, ve da yaptıkları paylaşımla Mehmetçik'e destek oldu.

    IVANA SERT
    Her     fırsatta Türkiye aşkını dile getiren İvana Sert, Instagram hesabından Mehmetçiğimiz için "Dualarımız sizinle" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

    MERT ALAŞ
    Dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş, ülkemizdeki acıya duyarsız kalmayarak "Türkiye'nin üzgün günü" paylaşımı yaptı.

    JESSİCA MAY
    Hüseyin     Kara ile evlendikten sonra ülkemize yerleşen Brezilyalı oyuncu Jessica May de kalbinin Türkiye için attığını söyledi.

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