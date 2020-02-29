Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Şehit haberlerinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Ünlülerden peş peşe destek mesajları geldi. Ivana Sert, Jessica May ve Mert Alaş da yaptıkları paylaşımla Mehmetçik'e destek oldu.

IVANA SERT

Her fırsatta Türkiye aşkını dile getiren İvana Sert, Instagram hesabından Mehmetçiğimiz için "Dualarımız sizinle" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

MERT ALAŞ

Dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş, ülkemizdeki acıya duyarsız kalmayarak "Türkiye'nin üzgün günü" paylaşımı yaptı.

JESSİCA MAY

Hüseyin Kara ile evlendikten sonra ülkemize yerleşen Brezilyalı oyuncu Jessica May de kalbinin Türkiye için attığını söyledi.