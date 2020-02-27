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Son dakika: 'de yaralanan askerleri ziyaret etti

Son dakika haberi... 'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için ’a gelen Bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

  • Güncel
  • 28.02.2020 06:48
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 06:49
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Bakan Akar İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti
, beraberinde Kara Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. 'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay devlet hastanesine gelerek idlib'te yaralanan Askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.



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