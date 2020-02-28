Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.
Erdoğan'ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.
DÜNYA LİDERLERİYLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde İdlib'deki son gelişmeler konuşuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.