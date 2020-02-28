Katil Esed rejimi tarafından yapılan hain saldırı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Bu bağlamda Google arama motorunda sefer görev emri kelimesi oldukça revaçta olmuş durumda. Vatandaşlar sefer görev emri ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Seferberlik durumunda sefer görev emri olanlar silah altına alınabilecektir. E-Devlet'ten sefer görevini sorgulamak isteyenler arama motorlarından araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Sefer Görev Emri Nedir? Sefer Görev Emri E-Devlet'ten sorgulama ekranı!

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