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Son dakika: 'den 'ye yaptırım tepkisi!

Son dakika herleri... 'ndan yapılan açıklamada "’nin (AB) ’ta ülkemiz aleyhine iki yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir. AB’nin 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 10:11
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 10:11
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Türkiye'den AB'ye yaptırım tepkisi!

Son dakika herleri... 'ndan yapılan açıklamada "'nin (AB) 'ta ülkemiz aleyhine iki yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir. AB'nin 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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