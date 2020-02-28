Haberler Galeri Güncel Son dakika: Türkiye kapıları açtı! Binlerce düzensiz göçmen Avrupa sınırına ilerliyor

Son dakika: Türkiye kapıları açtı! Binlerce düzensiz göçmen Avrupa sınırına ilerliyor

Son dakika haberi... Türkiye, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Avrupa'ya geçişin engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Yunanistan'a gitmek için Edirne, Çanakkale ve İzmir'de hareketlilik oluşturdu.

28.02.2020 09:40 - Son Güncelleme: 28.02.2020 10:27
Son dakika: Türkiye kapıları açtı! Binlerce düzensiz göçmen Avrupa sınırına ilerliyor

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Türkiye kapıları açtı! Binlerce düzensiz göçmen Avrupa sınırına ilerliyor

Türk yetkili, alınan kararla ilgili sahil güvenlik ve sınır güvenliği ekiplerine gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Son dakika: Türkiye kapıları açtı! Binlerce düzensiz göçmen Avrupa sınırına ilerliyor

GÖÇMENLER SINIRA YÜRÜDÜ
Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Son dakika: Türkiye kapıları açtı! Binlerce düzensiz göçmen Avrupa sınırına ilerliyor

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.

Son dakika: Türkiye kapıları açtı! Binlerce düzensiz göçmen Avrupa sınırına ilerliyor

Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Ayrıca, pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: İdlib'de Esad rejiminden alçak saldırı: 33 asker şehit oldu | Dakika dakika tüm gelişmeler
Son dakika: İdlib'de Esad rejiminden alçak saldırı: 33 asker şehit oldu | Dakika dakika tüm gelişmeler