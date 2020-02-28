Son dakika: Türkiye kapıları açtı! Binlerce düzensiz göçmen Avrupa sınırına ilerliyor

Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.



Ayrıca, pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı.

