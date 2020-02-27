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Son dakika haberi... Başkan , ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , İyi Parti Genel Başkanı ile görüştü. Akşener, programını iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere 'ya dönüyor.

  • Güncel
  • 28.02.2020 00:20
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 01:07
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Başkan Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü

Başkan , İyi Parti Genel Başkanı ile görüştü.

İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.

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