Schengen vizesine zam haberi Avrupa ülkelerine seyahat edecek olan turistleri üzdü. Peki Schengen vizesine ne kadar zam yapıldı? AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Schengen adı, Lüksemburg'un 1.500 nüfuslu küçük bir kasabasından geliyor. 1985'te Almanya, Belçika, Fransa ve Lüksemburg'un sınırları arasında geçişi kolaylaştırmak ve kontrolü kaldırmak amacıyla başlattığı antlaşmasının imzalandığı yer olarak adını uygulamaya vermiş.

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