Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İdlib'deki kalleş saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Esed ya pişman olacak ya bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacak." dedi.



Düşmanın görüldüğü yerde ezilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "MHP hükümetin alacağı her kararın yanında duracak." ifadelerini kullandı.



