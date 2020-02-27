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Son dakika: Bakan Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasında!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile 'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği 'daki 'ne gitti. Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ediyor.

  • Güncel
  • 28.02.2020 04:34
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 04:45
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Bakan Akar sınırın sıfır noktasında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, 'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

GÜVENLİK ZİRVESİ SONRASI SURİYE SINIRINA GİTTİLER
Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 'daki 'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

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