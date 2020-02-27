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Son dakika: ABD'den flaş açıklaması: müttefikimiz 'nin yanındayız

Son dakika haberi! ABD : "('deki durum) müttefikimiz 'nin yanındayız. Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz."

  • Güncel
  • 28.02.2020 03:55
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 03:55
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Haberler Güncel Son dakika: ABD'den flaş İdlib açıklaması: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
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