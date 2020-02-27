Son dakika: ABD'den flaş İdlib açıklaması: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanlığı: "(İdlib'deki durum) NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz."
Güncel
28.02.2020 03:55
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Son Güncelleme: 28.02.2020 03:55
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ABD Dışişleri Bakanlığı: "(İdlib'deki durum) NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz."
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