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'da terör operasyonu: O terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre 'da süren terör operasyonu kapsamında, Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamette Cesur Başkale kod adlı isimli terörist silahıyla birlikte sağ olarak yakalandı.

  • Güncel
  • 27.02.2020 17:19
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:37
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Van'da operasyon: O terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nca, 'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, isimli teröristin sağ olarak ele geçirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, 'Cesur Başkale' kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.

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