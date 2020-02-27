İçişleri Bakanlığı'nca, Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Vedat Şeker isimli teröristin sağ olarak ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, 'Cesur Başkale' kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.