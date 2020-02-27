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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Soylu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile editörlerin sorularını yanıtladı.





Soylu, "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı." dedi.

"150 BİN KİŞİYE SOSYAL REHABİLİTASYON UYGULANDI"

Depremin ardından şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandığını belirten Soylu, "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcandığını bildirdi.

"ÇOCUKLARIN TABUTUNA TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Biliyorsunuz kentsel dönüşüm konusunda siyasallaştırdılar bunu. Ne olursunuz siyaset karıştırmayalım. Şu söylenebilir "Şurada şu eksiğiniz var" Ama bunun üzerinden kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme dönüştürüyorsunuz dediğiniz andan itibaren siyaset de bakar acaba ben napıyorum diye.



Bu sefer çekingen adımlar atmaya başlar. Bunun maliyetini millet öder, bunun maliyetini çocuklar öder.



Birçok şehit cenazesiyle karşı karşıya kalıyoruz, hepimiz saf tutuyoruz. Depremlerde afetlerde tabutlar önümüzde. Ben geçen gün 9 tane tabutun önünde namaz kıldım.







Ölüm hak buna inanıyoruz ama çocukların tabutuna tahammül edemiyorum. Hakikaten tahammül edemiyorum. Onun için çocuklarımızın geleceği için bunu bir meseleyle siyasallaştırmamız lazım. Ufacık bir tabut ya ve çocuk bu yani.



Yapılması gereken şu; bunu siyasallaştırmamız lazım. Elimizdeki güç neyse, parasal güç neyse imkanlarımız neyse bunu hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Ne ben ne bakanlarımız, vallahi billahi bir tek siyasi kelam ortaya koymadık.

"OLASI DEPREM İÇİN BÜYÜK İSTANBUL PLANI HAZIRLIYORUZ"

Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırladıklarını dile getiren Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık." ifadelerini kullandı.





"ELAZIĞ VE MALATYA'DA NİSAN AYININ SONUNDA HAYAT NORMALE DÖNECEK"

Soylu, "Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek." dedi.

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk. Hala WhatsApp grubumuz devam ediyor. Bir taraftan muhtarlarla, bir taraftan sivil toplum örgütleri ile yardım götürdük, bir taraftan gönüllüler yardım götürdü. Yardımı da tek alanda dağıtmadık. Kendi koordinasyonumuzda 4-5 ayrı yapı içerisinde bu yardımı dağıtmaya çalıştık."

"İMRALI'DAKİ YANGINLA İLGİLİ BİR RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL"

İçişleri Bakan Soylu, İmralı'daki yangınla ilgili, "İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil." şeklinde konuştu.

"PKK BİR KADIN ÖRGÜTÜDÜR, BUNUN ÜZERİNE KONUŞLANMIŞTIR"

Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz. PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56."

"TERÖRİZMLE MÜCADELEYİ ANALARIN CESARETİ BİTİRECEKTİR"

Başlattıkları ikna çalışmalarıyla bu yıl 48 teröristin örgütten ayrıldığını bildiren Soylu, "PKK teröristiyle mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmle mücadeleyi anaların cesareti bitirecektir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Doğu ve Güneydoğu, önümüzdeki 10-15 yılın tekstil üretim merkezi haline geliyor." diye konuştu.





"BU BİZİM DOĞRU BİR İSTİKAMETTE GİTTİĞİMİZİN BELKİ DE EN ÖNEMLİ DELİLİ"

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Terör örgütünden ayrılması için ikna ettiğimiz 273 kişi, terör örgütünün bu iklimden ikna edip götürebildiği 130 kişi... Bu, bizim terör örgütünün içerisine duhul etme kabiliyetimizin, terör örgütlerinin ikna kabiliyetinden çok daha üstün, yüksek olduğunu ve doğru bir istikamette gittiğimizin belki de en önemli delilidir."





"102 UYRUKTAN 7 BİN 918 KİŞİYİ SINIR DIŞI ETTİK"

Soylu, yabancı terörist savaşçılarla ilgili, 102 uyruktan 7 bin 918 kişiyi sınır dışı ettiklerini söyledi.



"GEZİ OLAYLARI BÜYÜK BİR İHANETTİR"

İçişleri Bakanı Soylu, "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar." dedi.



DAVUTOĞLU'NUN KORUMASI KALDIRILDI MI?

Bakan Soyl, "Davutoğlu'nun mahiyetinde 63 koruma var" dedi.