Gezi kalkışmasında yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine ve tahliyesine karar veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk'in amcasının Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantılı olduğu ortaya çıktı.





MAHKEME BAŞKANI İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ, AMCASI FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATLI

Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in ismini değiştirdiği, amcası Habip Perk'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı, Habip Perk'in FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Alaeddin Kaya'yla irtibatlı olduğu tespit edildi. Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in önceki isminin Kalo Mehmet Perk olduğu ve avukatlıktan hakimliğe geçtiği öğrenildi.





HABİP PERK, FETÖ ÜYESİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YARGILANIYOR!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Habip Perk'in FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle yargılanıyor. İddianamede; Habip Perk'in, 667 sayılı KHK ile kapatılan Çağ Uluslararası Öğrenci ve Kültür Derneği'nde kurucu üyelik ve yönetim kurulu başkanlığı yaptığına dikkat çekildi.





FETÖ KURUMUNA 45 BİN 800 TL BAĞIŞTA BULUNDU

İddianamede; MASAK tarafından tanzim edilen 13 Mart 2017 tarihli raporda, şüpheli Habip Perk'in 2011-2016 yılları arasında tüm hesap ve parasal hareketlerinin incelendiği ve FETÖ iltisakı nedeni ile KHK tarafından kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği ve İhtisas Vakfı'na 2014 yılında 45 bin 800 TL bağışta bulunduğuna dikkat çekildi.

İddianamede; 2014 yılından itibaren söz konusu yapılanma hakkında MGK kararlarında "paralel devlet yapılanması", "terör örgütleri ile beraber işbirliği içinde hareket eden paralel devlet yapılanması" şeklinde ibarelerin yer aldığı, terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya konan operasyonlara başlanmış olduğu, üst düzey hükümet yetkilileri ve kamu görevlileri tarafından "paralel yapılanma" ve "terör örgütü" ibarelerinin kullanıldığına dikkat çekildi.





İddianamede; uyarılar yapılmasına rağmen şüpheli Habip Perk'in 2014 yılında soruşturma konusu olan vakfa yardım ettiği, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan dernekte kurucu üye ve yönetim kurulu başkanı olarak kaydının bulunduğu hatırlatıldı.

İddianamede; şüpheli Habip Perk'in FETÖ silahlı terör örgütünün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, bu suretle kendisine verilecek her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olduğu, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetleri ve katılma iradesinin devamlılık arz ettiği gerekçesiyle silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği ifade edildi.





HABİP PERK, FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY İSMİ ALAEDDİN KAYA'YLA İRTİBATLI

Habip Perk'in, 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tutuklu yargılanan ve "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilen Alaeddin Kaya'yla irtibatı da tespit edildi.

HSK; MAHKEME BAŞKANI VE İKİ ÜYE HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

HSK Birinci Dairesi, davaya bakan ve sanıklar hakkında beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı. İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek.





8 AYDA NE DEĞİŞTİ?

Daha önce tutukluğa yapılan tüm itirazları reddeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkeme'nin, hangi gerekçelerle Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine ve tahliyesine karar verdiği merak ediliyor.





Gezi Parkı davasında oy birliği ile beraat kararı veren İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen bu davaya 2019 yılının Temmuz ayında atandı.



KENAN KIRAN/ SABAH

