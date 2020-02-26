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Son dakika: Bakanlık açıkladı: 4'ü daha ikna yoluyla teslim oldu!

Son dakika haberine göre, 4 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada teslim olan teröristlerden birinin ailesinin 'da nöbet tuttuğu bildirildi.

  • Güncel
  • 26.02.2020 19:07
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 19:13
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