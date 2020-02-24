Ankara'da akademisyen Ceren Damar cinayetinin karar davasında katil Hasan İsmail Hikmet'in avukatının duruşma sırasında yaptığı skandal savunmadan dolayı Ankara Barosu'nca hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Vahit Bıçak bugün (24 Şubat 2020) Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programa telefonla bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

TEPKİ ÇEKEN TAVRINA DEVAM ETTİ: VİCDANIM ÇOK RAHAT!

Avukat Vahit Bıçak, programı sunan Nur Tuğba Namlı'nın 'Vicdanınız rahat mı?" sorusuna ''Vicdanım çok rahat'' cevabını verdi.







SİZİN EVLADINIZ YOK MU?

Hakan Ural, avukatın bu cevabının ardından sinirlenerek 'Evladınız var mı? sorusunu yöneltince avukat Bıçak soruyu cevaplamayı reddetti. Bıçak'ın skandal tavrına sinirlenen Hakan Ural, canlı yayında sert açıklamalarda bulundu. İşte o anlar...