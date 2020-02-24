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canlı yayında 'ın katilinin avukatı 'a veryansın etti

Akademisyen ’ı katleden öğrencisi ’in avukatı , “Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” sözleriyle toplumun her kesiminden tepki çekmişti. Vahit Bıçak bugün (24 Şubat 2020) Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programa telefonla bağlanarak skandal tavrını sürdürdü. Bıçak'ın tavrına tepki gösteren , canlı yayında çok sert açıklamalarda bulundu. İşte Ceren Damar'ın katilinin avukatı Bıçak'ın o sözleri ve Hakan Ural'ın tepkisi.

  • Güncel
  • 24.02.2020 14:45
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 14:53
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Canlı yayında isyan etti

Ankara'da akademisyen cinayetinin karar davasında katil 'in avukatının duruşma sırasında yaptığı skandal savunmadan dolayı Ankara Barosu'nca hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. bugün (24 Şubat 2020) Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programa telefonla bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

TEPKİ ÇEKEN TAVRINA DEVAM ETTİ: VİCDANIM ÇOK RAHAT!
Avukat Vahit Bıçak, programı sunan Nur Tuğba Namlı'nın 'Vicdanınız rahat mı?" sorusuna ''Vicdanım çok rahat'' cevabını verdi.



SİZİN EVLADINIZ YOK MU?
, avukatın bu cevabının ardından sinirlenerek 'Evladınız var mı? sorusunu yöneltince avukat Bıçak soruyu cevaplamayı reddetti. Bıçak'ın skandal tavrına sinirlenen Hakan Ural, canlı yayında sert açıklamalarda bulundu. İşte o anlar...

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