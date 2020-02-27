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Son dakika: Raportörü Sanchez'den açıklaması: Türk askerleri için çok üzgünüm

Son dakika heri! (AP) , 'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 04:42
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 04:42
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AP Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması

(AP) , 'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.

Sanchez, Twitter hesından paylaştığı mesajında, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanchez, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu belirterek, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.


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