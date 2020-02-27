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Son dakika: 'dan ve Esad rejimine çağrı!

Son dakika haberi! Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye rejimi ve destekçisi 'nın 'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

  • Güncel
  • 28.02.2020 02:54
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 03:06
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NATO'dan Rusya ve Esad rejimine çağrı!

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi 'nın 'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.

RUSYA VE REJİME ÇAĞRI
Buna göre, Genel Sekreter Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermelerini istedi.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya, uluslararası hukuka uyma ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış çabalarına destek vermesini isteyen Stoltenberg, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yaptı.


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