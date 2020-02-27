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'nun ölümünde parmağı! yazışmaları ortaya çıktı!

2009 yılında şüpheli bir helikopter kazasıyla ’ta hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı ’nun ölümünde parmağı ortaya çıktı. FETÖ’nün sözde avukatlar sorumlusu olan , Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. Önder’in itiraflarını teyit eden ve HTS yazışmaları ortaya çıktı. İtirafçı Abdullah Önder’in FETÖ içindeki yöneticisi Elazığ il imamı ile FETÖ üyesi arasında geçen ByLock yazışmasında, Yazıcoğlu dosyası, imamı Barbaros Kocakurt ile görüşmesi, FETÖ heyetinin ’daki toplantısı, Gülen’in olaya verdiği tepki ve müdahalesi ayrıntılı biçimde yer alıyor. İşte tüm detaylar…

  • Güncel
  • 27.02.2020 09:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 09:51
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı!

25 Mart 2009 yılında içinde bulunduğu helikopterin şüpheli bir şekilde 'ta düşmesi sonucu hayatını kaybeden 'nun ölümünün bir kazadan ibaret olmadığı ortaya çıktı.

2018 yılında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan 'nün avukatlar imamı , Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Gülen'in soruşturmanın üzerini kapatmak istediğini söyleyen itiraf eden Abdullah Önder, FETÖ'cü Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, kaza olur olmaz enkaza ulaşan, Muhsin Yazıcoğlu'nu en son sağ olarak gören ve kamera kaydı alıp, "helikopterin beyni" diye adlandırılan tüm elektrik cihazları söken ekibin içinde yer aldığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARSA YER YERİNDEN OYNAR
İtirafçı Abdullah Önder, avukat 'ın elinde Yazıcıoğlu'nun ölmeden önce çekilmiş görüntülerinin olduğunu, izlemek istediğinde ise "İzlemeye yetkin yok, zaten görüntüleri yüreğin kaldırmaz, bunlar ortaya çıkarsa yer yerinden oynar" dediğini anlattı.

İŞTE BYLOCK YAZIŞMALARI
Konuyla ilgili yapılan sorgulaması ve HTS incelemeleri Abdullah Önder'in itiraflarını teyit etti. İtirafçı Abdullah Önder'in FETÖ içindeki yöneticisi Elazığ il imamı ile FETÖ üyesi arasında geçen ByLock yazışmasında, Yazıcoğlu dosyası, imamı Barbaros Kocakurt ile görüşmesi, FETÖ heyetinin 'daki toplantısı, Gülen'in olaya verdiği tepki ve müdahalesi ayrıntılı biçimde yer alıyor.

Önder'in tüm bu itiraflarını ByLock yazışmaları teyit etti. Hürriyet gazetesi yazarı 'in köşesine taşıdığı yazışmalar şöyle:

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):

Süreci şu ana kadar yürütenlerle gitmeyebilir bu iş. Gitmiyor zaten. Ani kıvrak geleceğe dönük kararlar alamıyorlar.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):
Yurtiçinde misin dışarıda mı? Evet.

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):
Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen 'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O Büyüğümüzle görüştü. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen El Aziz'e geldim noktayı koyduk.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):
Hepsi bu.

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):
Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde Büyüğümüz "sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" dedi. Bizim abilere kalsak, "ne var ki" dedi bazıları.

Hızlı hareket edilemedi hadisesinde bana göre. Selam dua. İstanbul'da bol okuyorum.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):
Evet neyse hayırlısı memleketteyim görüşürüz sonra inş.

HTS KAYITLARINDAKİ TRAFİK
İTİRAFÇI Abdullah Önder, FETÖ'cü avukat Mustafa Atalar'ın, FETÖ üyesi askerlerin avukatlığını aldığının ortaya çıkmasından sonra, tepkiler üzerine Ayhan Özsıcak'ı telefonla arayıp bu görevini bıraktığını anlatmıştı. Yapılan teknik incelemede Önder'in sözünü ettiği tarihte Özsıcak ile avukat Atalar arasındaki telefon görüşmesi tespit edildi.

Önder, Durakoğlu'nun konuyu halletmek için FETÖ Türkiye imamı Barbaros Kocakurt ile görüşmek üzere İzmir'e, daha sonra heyet ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiğini anlatmıştı. HTS kayıtlarına göre Durakoğlu'nun...

23 Mayıs 2014 günü 05.02'de Elazığ'da, 08.19'da Gaziantep'te, 15.40'ta Ankara'da, 17.18'de İzmir'de, 21.44'te İzmir havaalanında, 23.18'de İstanbul'da, bir gün sonra 24 Mayıs 2014 günü tekrar Elazığ'da olduğu ve gittiği yerlerde görüştüğü kişiler de belirlendi.

Öte yandan, FETÖ'cü askerlerin avukatı Mustafa Atalar'ın, 17 Mayıs 2014 saat 16.34'te FETÖ üyesi Turan Canpolat ile Amerika'ya gitmek üzere havaalanından çıkış yaptığı, ikilinin 22 Mayıs 2014 günü saat 13.12'de Türkiye'ye birlikte giriş yaptıkları ortaya çıktı.

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