25 Mart 2009 yılında içinde bulunduğu helikopterin şüpheli bir şekilde Kahramanmaraş'ta düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün bir kazadan ibaret olmadığı ortaya çıktı.

2018 yılında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan FETÖ'nün Elazığ avukatlar imamı Abdullah Önder, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Gülen'in soruşturmanın üzerini kapatmak istediğini söyleyen itiraf eden Abdullah Önder, FETÖ'cü Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, kaza olur olmaz enkaza ulaşan, Muhsin Yazıcoğlu'nu en son sağ olarak gören ve kamera kaydı alıp, "helikopterin beyni" diye adlandırılan tüm elektrik cihazları söken ekibin içinde yer aldığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARSA YER YERİNDEN OYNAR

İtirafçı Abdullah Önder, avukat Mustafa Atalar'ın elinde Yazıcıoğlu'nun ölmeden önce çekilmiş görüntülerinin olduğunu, izlemek istediğinde ise "İzlemeye yetkin yok, zaten görüntüleri yüreğin kaldırmaz, bunlar ortaya çıkarsa yer yerinden oynar" dediğini anlattı.

İŞTE BYLOCK YAZIŞMALARI

Konuyla ilgili yapılan ByLock sorgulaması ve HTS incelemeleri Abdullah Önder'in itiraflarını teyit etti. İtirafçı Abdullah Önder'in FETÖ içindeki yöneticisi Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu ile FETÖ üyesi Ömer Hakan Kısıkkaya arasında geçen ByLock yazışmasında, Yazıcoğlu dosyası, Türkiye imamı Barbaros Kocakurt ile görüşmesi, FETÖ heyetinin İstanbul'daki toplantısı, Gülen'in olaya verdiği tepki ve müdahalesi ayrıntılı biçimde yer alıyor.

Önder'in tüm bu itiraflarını ByLock yazışmaları teyit etti. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in köşesine taşıdığı yazışmalar şöyle:

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):

Süreci şu ana kadar yürütenlerle gitmeyebilir bu iş. Gitmiyor zaten. Ani kıvrak geleceğe dönük kararlar alamıyorlar.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):

Yurtiçinde misin dışarıda mı? Evet.

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):

Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O Büyüğümüzle görüştü. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen El Aziz'e geldim noktayı koyduk.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):

Hepsi bu.

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):

Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde Büyüğümüz "sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" dedi. Bizim abilere kalsak, "ne var ki" dedi bazıları.

Hızlı hareket edilemedi Malatya hadisesinde bana göre. Selam dua. İstanbul'da bol okuyorum.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):

Evet neyse hayırlısı memleketteyim görüşürüz sonra inş.

HTS KAYITLARINDAKİ TRAFİK

İTİRAFÇI Abdullah Önder, FETÖ'cü avukat Mustafa Atalar'ın, FETÖ üyesi askerlerin avukatlığını aldığının ortaya çıkmasından sonra, tepkiler üzerine Ayhan Özsıcak'ı telefonla arayıp bu görevini bıraktığını anlatmıştı. Yapılan teknik incelemede Önder'in sözünü ettiği tarihte Özsıcak ile avukat Atalar arasındaki telefon görüşmesi tespit edildi.

Önder, Durakoğlu'nun konuyu halletmek için FETÖ Türkiye imamı Barbaros Kocakurt ile görüşmek üzere İzmir'e, daha sonra heyet ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiğini anlatmıştı. HTS kayıtlarına göre Durakoğlu'nun...

23 Mayıs 2014 günü 05.02'de Elazığ'da, 08.19'da Gaziantep'te, 15.40'ta Ankara'da, 17.18'de İzmir'de, 21.44'te İzmir havaalanında, 23.18'de İstanbul'da, bir gün sonra 24 Mayıs 2014 günü tekrar Elazığ'da olduğu ve gittiği yerlerde görüştüğü kişiler de belirlendi.

Öte yandan, FETÖ'cü askerlerin avukatı Mustafa Atalar'ın, 17 Mayıs 2014 saat 16.34'te FETÖ üyesi Turan Canpolat ile Amerika'ya gitmek üzere havaalanından çıkış yaptığı, ikilinin 22 Mayıs 2014 günü saat 13.12'de Türkiye'ye birlikte giriş yaptıkları ortaya çıktı.