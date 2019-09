Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve avukatları katıldı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan sanık Özmen, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Mahkemeye gönderilen belgelerin okunmasının ardından, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında görevinden ihraç edilen ve o dönem İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İ.K, tanık olarak dinlendi.

Tanık beyanında, olay tarihinde İstihbarat Şubede çalıştığını, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölmediğine, ayağının kırık olduğuna dair dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye ulaştırılan ikinci bilgi notunu sanık Özmen'in oluşturduğunu ve onun talimatıyla kendisinin de 81 ile gönderdiğini belirtti.

"AMİRİM BU İFADELER İNSANI İPE GÖTÜRÜR"

Bilgi notunu göndermeden önce büroda görevli polis S.Z'nin "Amirim bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim." ifadesini kullandığını belirten tanık İ.K, sanık Özmen'in ise "Emrediyorum, siz bilmiyorsunuz kardeşim." diyerek bilgi notunu gönderdiğini söyledi.

Bu bilgi notu gönderme esnasında büroda görevli polis memuru A.K'nin, Göksun'da görevli devresi polis arkadaşıyla görüştüğünü dile getiren tanık İ.K, "Göksun Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hazırlık olmadığını ve isterse o polisle görüştürüleceği söylendi ancak bizim uyarılarımıza rağmen bilgi notunu çekmemi istedi." dedi.

Tanık İ.K, şöyle devam etti:

"Daha sonra büroda görevli şube müdürü M.K. 'Sıkıntı olabilir 81 ile bilgi notunu gönderdiğini söyleme' diyerek beni yönlendirdi. Sonrasında da M.K, bu bilgi notunun çekildiği bilgisayarın hard diskini aldı. Daha sonra ne yaptı bilmiyorum. Olay günü olayla alakası olmayan kişiler müdürlüğe gelmişti ancak amirim A.S. gelmesi gerekirken göreve çağrılmamıştı. Zaten A.S, sürekli mobbinge tabi tutuluyordu. O dönemde ben FETÖ sohbetlerine gidiyordum ancak S.K. ve A.S. gitmiyordu. 17-25 Aralık ve hain darbe girişimi olunca amirim A.S'nin neden göreve çağrılmadığını daha iyi anladım."

"DAHA ÖNCE RAMAZAN AKYÜREK'İN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYDÜ"

Tanık İ.K, istihbaratta olayla ilgili bilgi bilinse bile "ayağı kırık" gibi bilgi notunun yazılamayacağını belirtti.

Avukatlardan Kemal Yavuz'un sanık Özmen'in, Ramazan Akyürek ile bir ilişkisinin olup olmadığı ve olay günü onu arayıp aramadığına dair sorusu üzerine tanık, "Dursun Özmen'in daha önce Ramazan Akyürek'in özel kalem müdürü olarak görev yaptığını biliyorum. Kendisi de bunu anlatıyordu ancak olay günü onu aradı mı aramadı mı bilmiyorum." dedi.

Sanık Özmen'in kaynağını açıklayamadığı bilgi notları nedeniyle soruşturmalar başlayınca sıkıntıya girdiğini ifade eden tanık, "İstihbarat şubede emniyet amiri Dursun Özmen, 'Beni kurtarın' diyerek bir telaşa düştü. Sağı solu aramaya başladı." ifadesini kullandı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesi için 9 Nisan'a ertelendi.

"ARAMAMA KURTARMAMA VARDI"

BBP'nin eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in polislere kumpas kurduğunun ve delilleri çürüttüğünün mahkemede ortaya çıktığını söyledi.

Bu ülkenin, bu milletin evladının Keş Dağları'nda vatana hizmet yolunda şehit düştüğünü belirten Öznur, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Adliyesi'nde bugün biri çıkıp açıkça bir itirafta bulundu. O dönem, baştan beri dediğimiz gibi sahte delil ürettiler, arama çalışmalarını sabote ettiler, arama kurtarma yoktu aramama kurtarmama vardı. O dönem Kahramanmaraş istihbaratında görevli olan Dursun Özmen'in nasıl bir uydurma ve sahte delil ürettiğini, polisler üzerinde nasıl kumpas kurduğunu, vatan evladı polis memuru itiraf etti. Dursun Özmen'in hazırladığı bilgi notunun Emniyet İstihbarat Başkanlığının ve diğerlerinin de bilgisi dahilinde olduğu bugün açıkça ortaya çıkmıştır. Peki bu Dursun Özmen'e emir ve talimatı kimler verdi? Dursun Özmen'i kimleri koruyor? Bunların açıkça ortaya çıkarılması lazım."