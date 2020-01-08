Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.01.2020 23:28
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 23:28

davasına isimsiz mektup damga vurdu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili davanın bugün görülen duruşmasına 10 yıl önce dosyaya giren isimsiz bir ihbar mektubu damga vurdu. Aile avukatı Kemal Yavuz'un 'Tanıyorum, kendisiyle görüştüm' dediği kişi mektupta, "Sikorsky'nin kırımı özel olarak yaptırılmıştır. Amaçları Sikorsky'e gönderilecek inceleme heyeti ile bu operasyonu yapmaktı" iddiasında bulundu.

Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu

Helikopterdeki GSP cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin sökülmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşması görüldü. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile olayda hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ve partililerin de yer aldığı duruşmaya tutuksuz sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan bulunduklar yerlerden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMuhsin Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri