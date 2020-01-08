Helikopterdeki GSP cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin sökülmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşması görüldü. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile olayda hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ve partililerin de yer aldığı duruşmaya tutuksuz sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan bulunduklar yerlerden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili davanın bugün görülen duruşmasına 10 yıl önce dosyaya giren isimsiz bir ihbar mektubu damga vurdu. Aile avukatı Kemal Yavuz'un 'Tanıyorum, kendisiyle görüştüm' dediği kişi mektupta, "Sikorsky'nin kırımı özel olarak yaptırılmıştır. Amaçları Sikorsky'e gönderilecek inceleme heyeti ile bu operasyonu yapmaktı" iddiasında bulundu.
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