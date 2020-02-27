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ile ilgili paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu!

, felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki 'la ilgili sosyal medyada suça konu paylaşımlarda bulunanların belirlenmesini ve cezalandırılmasını talep etti. Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Fırat Çiçek tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, son günlerde Atakan Kayalar ile ilgili sosyal medya üzerinden istismar, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

  • Güncel
  • 27.02.2020 16:10
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 16:17
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O paylaşımlar hakkında suç duyurusu!

Dilekçede, E.N. adlı kişinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımların çocuk istismarına teşvik edici ve suçu övmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Konu hakkında gerekli araştırma ve incelemenin yapılması talep edilen dilekçede, şüpheli E.N. ile soruşturma sonucunda ortaya çıkacak kişi ve kişilerin "suçu ve suçluyu övme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılması istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar yaptığı belirlenen E.N. hakkında dün soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli E.N. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe "müstehcenlik" suçunu işlediği gerekçesiyle adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

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