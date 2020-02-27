Dilekçede, E.N. adlı kişinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımların çocuk istismarına teşvik edici ve suçu övmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Konu hakkında gerekli araştırma ve incelemenin yapılması talep edilen dilekçede, şüpheli E.N. ile soruşturma sonucunda ortaya çıkacak kişi ve kişilerin "suçu ve suçluyu övme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılması istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Atakan Kayalar'la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar yaptığı belirlenen E.N. hakkında dün soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli E.N. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe "müstehcenlik" suçunu işlediği gerekçesiyle adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı.